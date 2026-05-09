Narni si arriva ad uno dei momenti clou della ' Corsa all' anello' | lo spettacolo della sfilata storica

Sabato 9 maggio, a Narni, si tiene la sfilata storica che rappresenta uno dei momenti più attesi della 'Corsa all'anello'. La festa proseguirà domani pomeriggio con la sfida tra i cavalieri al campo de' li giochi, dove si deciderà la vittoria. La giornata di oggi vede la tradizionale parata che coinvolge gruppi e figuranti in costumi d’epoca, anticipando l’appuntamento più importante in programma per il giorno successivo.

È sabato 9 maggio e siamo arrivati, dunque, ad uno dei giorni "clou" della Corsa all'anello. In realtà la fase più importante di tutta la festa è quella di domani pomeriggio (10 maggio) quando i cavalieri si sfideranno al campo de' li giochi per conquistare la vittoria. Ma l'appuntamento di.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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