Narni Paterni centra l’anello | trionfo di Fraporta alla corsa storica

A Narni, durante la corsa storica, Paterni ha centrato un anello di soli 3 centimetri, portando a casa la vittoria per il terziere di Fraporta. La gara ha visto la partecipazione di musici che hanno rappresentato i tre terzieri storici della città, creando un momento di grande coinvolgimento. La sfida si è svolta tra tensione e precisione, con Paterni che ha dimostrato abilità nel colpire il bersaglio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Paterni a centrare un bersaglio di soli 3 centimetri?. Chi sono i musici che hanno unito i tre terzieri storici?. Quanto distacco ha creato Fraporta rispetto agli altri rioni nell'albo d'oro?. Perché questa edizione celebra un anniversario così significativo per Narni?.? In Breve Celebrazioni per il 1650esimo anniversario della nascita al Cielo di San Giovenale.. Messa presieduta dal cardinale Enrico Feroci presso la cattedrale dei Santi Giovenale e Cassio.. Presenza del sindaco Lorenzo Lucarelli e dei consiglieri regionali De Rebotti e Pace.. Fraporta raggiunge 15 vittorie totali superando Mezule con 11 e Santa Maria con 10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narni, Paterni centra l’anello: trionfo di Fraporta alla corsa storica Notizie correlate Narni, cinquantottesima edizione Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Narni, cinquantottesima edizione della Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li...