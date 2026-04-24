Il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0, segnando quattro reti in appena 52 minuti. La squadra non aveva segnato due gol di scarto da dicembre. Durante la partita, un giocatore ha stabilito un record, contribuendo a un risultato che ha messo in evidenza la differenza di livello tra le due squadre. La partita si è conclusa con il punteggio finale di 4-0.

Il Napoli che non vinceva con due gol di scarto da dicembre ne segna quattro alla Cremonese in 52 minuti. Il Maradona torna a respirare, Conte torna a sorridere, e i numeri raccontano la miglior prestazione offensiva della stagione. Ecco tutti i dati di una serata che rimette il Napoli a +3 sul Milan e avvicina la Champions. I gol: quattro reti, quattro marcatori diversi. McTominay apre dopo 3 minuti: De Bruyne lo serve tra le linee e lo scozzese chiude in diagonale. È il gol che cambia la serata: il Napoli gioca libero, la Cremonese si disunisce. McTominay è ancora una volta il talismano di Conte: segna sempre nei momenti che contano. Hojlund raddoppia al 45?: vince un duello fisico, il tiro trova la deviazione di Terracciano e batte Audero.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese 4-0, il Napoli che non segnava due gol da dicembre ne fa quattro in 52 minuti. McTominay da record

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