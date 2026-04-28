Un incidente sul lavoro si è verificato a Rofrano, provocando gravi conseguenze per un operaio di 60 anni. Durante le operazioni, è rimasto accidentalmente ferito con un pezzo di ferro conficcato nell’addome. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’episodio si è verificato nella giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro.

Nella giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, amaramente, un'ennesimo incidente: un'operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno. L'uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla in condizioni critiche. È arrivato al pronto soccorso con un corpo di ferro conficcato nell'addome. I sanitari hanno eseguito gli accertamenti diagnostici e lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il paziente è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente sul lavoro a Rofrano, operaio con ferro conficcato nell'addome: è in grave condizioni

Notizie correlate

Leggi anche: Nuovo incidente sul lavoro, grave un operaio di Belpasso

Incidente sul lavoro a Stresa, operaio ferito in un cantiere: è graveÉ successo nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, in un cantiere all'interno di una abitazione, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore in un depuratore; Grave infortunio sul lavoro al cantiere del ponte a Lodi, ecco cosa è successo; Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri; Incidente mortale sul lavoro in Valsesia, operaio cade in un dirupo davanti ai colleghi.

Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruAncora morti sul lavoro, questa volta a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai sono caduti da una gru e hanno perso la vita. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Sul luogo ... tg24.sky.it

incidente sul lavoroRimani aggiornato su Incidente sul lavoro con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che ... ilgiorno.it

Un drammatico incidente ha scosso la notte tra domenica e lunedì lungo la Strada Statale 18 Cilentana, dove il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord, in direzione Capaccio Paestum. facebook

Scrivi Palestina, leggi Ucraina: per Canva incidente diplomatico sfiorato x.com