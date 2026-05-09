Napoli un giocatore in prestito tornerà nella rosa | non rimarrà a lungo

Un giocatore in prestito dal Napoli tornerà a far parte della rosa, anche se per un periodo breve. Il centrocampista, che era stato inviato in prestito al Wolfsburg, non ha potuto giocare molto a causa di vari infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Dopo questa esperienza, il suo ritorno in squadra è ormai certo, sebbene non sia previsto un lungo periodo di permanenza.

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Jasper Lindstrom è tornato sul mercato. Il suo prestito al Wolfsburg si è rivelato fallimentare, data una serie di infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo. Il calciatore danese ha registrato 11 presenze, di cui solo 4 con indosso la maglia da titolare. Stando a quanto trapelato, la squadra dei lupi avrebbe già deciso di non esercitare il suo diritto di opzione di riscatto. Molto probabilmente, quindi, a termine della stagione; il giocatore tornerà al Napoli. Il club azzurro, d’altro canto, è intenzionato a mettere il centrocampista sul mercato, in vista dell’arrivo della stagione successiva. L’obiettivo è cercare di recuperare il capitale iniziale.🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Nuovo ACQUISTO NAPOLI, ecco ALISSON SANTOS Notizie correlate Privacy display samsung non rimarrà esclusiva a lungouna panoramica sintetica segnala l’esistenza di una tecnologia di privacy display a livello hardware, in fase di test presso marchi cinesi e ispirata... Vernazza: “Modric miglior giocatore del campionato. Rimarrà al Milan, a meno che …”Certo, magari i ritmi bassi del calcio italiano agevolano il 40enne Modric, ma bisogna pur sempre considerare come la Serie A, per Vernazza, resti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Napoli ha deciso: un giocatore non fa più parte del progetto! – GdS; Nainggolan affossa McTominay: Un giocatore normale. Fa tanti gol, ma gli manca la tecnica; Di Marzio: Alisson giocatore dalle grandi qualità tecniche, il Napoli lo riscatterà! Ecco tutte le cifre; I numeri della stagione di De Bruyne al Napoli spiegano il dilemma sul suo futuro sul mercato. De Bruyne al Napoli un altro anno?La Gazzetta scrive che il Napoli vuole tenere De Bruyne. Ma i numeri raccontano un'altra storia: 54% di partite saltate, 5 gol, 6,5 milioni di stipendio. ilnapolista.it Napoli, una squadra senza identità di giocoGli azzurri si trascinano anche a fine campionato, giocando sempre in affanno. Mai autorevole e remissivo Giusta la sostituzione di De Bruyne, un ... napoli.repubblica.it Ore 11:58 09/05/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Napoli CODA di 3 km per incidente tra Allacciamento A1/Diramaz. Capodichino A e Allacciamento A1/A3 dal km 755 #aspicampania x.com Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit