Privacy display samsung non rimarrà esclusiva a lungo

Samsung ha introdotto una tecnologia di privacy display sui suoi smartphone Galaxy S26 Ultra, per proteggere lo schermo da occhi indiscreti. Questa caratteristica, che utilizza hardware avanzato, si trova attualmente in fase di test presso alcuni produttori cinesi. La novità permette di nascondere lo schermo quando si guarda da angolazioni laterali, offrendo maggiore sicurezza all’utente. La tecnologia potrebbe presto essere disponibile anche su altri dispositivi, rendendo questa funzione più accessibile.

una panoramica sintetica segnala l’esistenza di una tecnologia di privacy display a livello hardware, in fase di test presso marchi cinesi e ispirata all’implementazione introdotta da samsung nella gamma galaxy s26 ultra. la soluzione agisce in modo fisico sugli angoli di visione, limitando la possibilità di guardare lo schermo da lati non desiderati e riducendo l’esposizione del contenuto. le indiscrezioni puntano a un possibile debutto di dispositivi non samsung entro settembre 2026. privacy display: test hardware-level dai marchi cinesi. fonti autorevoli indicano che diverse aziende orientali stanno sperimentando una tecnologia di privacy display che agisce direttamente sul pannello, non solo tramite software o filtri visivi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung s26 ultra privacy display in anteprima esclusivaSamsung ha mostrato in anteprima il nuovo display privacy del Galaxy S26 Ultra, per rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza dei dati personali.

Galaxy s26 ultra anteprima privacy display in azione galleriaUn noto creatore tech ha messo le mani sul Galaxy S26 Ultra a Dubai, attirando l’attenzione.

Galaxy S26 Series Privacy Display: How Samsung Is Rethinking Privacy.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Apple vuole copiare una delle nuove funzioni di Galaxy S26 Ultra per i rumor; Nuova funzione di Galaxy S26 Ultra stravolge il concetto di privacy; Privacy display galaxy: la rivoluzione Samsung fa gola ad Apple?; Samsung mostra il funzionamento del Privacy Display di Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra: la vera novità sarà il Privacy Display, come funzioneràPrivacy Display. Parola che suona come una promessa in tempi in cui gli smartphone diventano sempre più vetrine, perfette per essere guardate ma spesso sgradite agli occhi altrui. Per Galaxy S26 Ultra ... tecnoandroid.it

Galaxy S26 Ultra debutta con Privacy Display contro curiosi e occhi lateraliPrivacy Display su Galaxy S26 Ultra: come cambia la protezione visiva La nuova tecnologia Privacy Display che debutterà su Galaxy S26 Ultra segna un p ... assodigitale.it

Leak dell'ultima ora per i Galaxy S26 in vista del Samsung Unpacked: design con isola verticale, Privacy Display esclusivo per l'Ultra e nuovi sensori Sony. - facebook.com facebook

Galaxy S26, che leak: conferme per design, Privacy Display, fotocamere, ricarica, colori x.com