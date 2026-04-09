Il Napoli tiene d'occhio Riccardo Orsolini, un giocatore di rilievo della Serie A, ma la sua eventuale acquisizione dipende dalla partenza di David Neres verso i club arabi. La società partenopea valuta le prossime mosse sulla base delle cessioni in rosa, in particolare riguardo all’attaccante brasiliano. Nessuna decisione definitiva è stata presa, mentre la situazione rimane in evoluzione.

Riccardo Orsolini resta nel mirino del Napoli e la decisione del club partenopeo su una mossa concreta dipende dall’eventuale partenza di David Neres verso i club arabi. Orsolini piace a Conte: il Bologna osservato speciale. L’esterno del Bologna non è mai uscito dai radar della dirigenza azzurra. Giovanni Manna lo ha monitorato a lungo e avrebbe tentato di portarlo in Campania nella scorsa estate, ma la trattativa non ebbe i presupposti per decollare. La situazione cambia se il Napoli decide di cedere il brasiliano Neres, corteggiato dalle squadre saudite che lo hanno apprezzato durante la Supercoppa italiana vinta in Arabia dagli azzurri. Antonio Conte vede in Orsolini il rinforzo ideale sulla corsia di destra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, interesse per un big della Serie A: può arrivare a una condizione

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