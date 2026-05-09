A Napoli si intensificano le voci su un possibile acquisto di un attaccante di Serie A. Si parla di un giovane attaccante del Cagliari che sarebbe finito nel mirino di diverse squadre, tra cui il Napoli, la Lazio, il Como e il Torino. La società partenopea sta valutando attentamente questa opzione in vista della prossima finestra di mercato estiva, mentre le altre squadre interessate monitorano la situazione.

Sebastiano Esposito finisce nel mirino del Napoli insieme a Lazio, Como e Torino. L’attaccante del Cagliari diventa oggetto di monitoraggio concreto per il mercato estivo. Esposito: quattro club di Serie A lo osservano. Il calciomercato estivo del Napoli prende forma e Giovanni Manna allarga lo sguardo verso profili giovani e in ascesa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, quattro squadre stanno seguendo Sebastiano Esposito del Cagliari per la prossima stagione. Nel lotto figurano Lazio, Como, Torino e gli azzurri, che intensificano la ricerca di rinforzi offensivi dopo una stagione condizionata da numerosi infortuni. La concorrenza è folta e il Napoli dovrà muoversi con tempestività per non farsi scavalcare dalle altre pretendenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si accende la pista per un attaccante di Serie A: è lotta sul mercato!

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