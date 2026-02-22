Serie B Sampdoria ko a Mantova Il Venezia si impone sul Pescara La lotta salvezza si accende!
La Sampdoria perde 2-1 contro il Mantova, peggiorando la sua posizione in classifica. La causa principale è stata una difesa poco attenta che ha permesso ai padroni di casa di segnare due gol nel secondo tempo. Nel frattempo, il Venezia batte il Pescara e risale in vetta alla classifica, intensificando la lotta per la salvezza. La partita ha mostrato come ogni punto possa fare la differenza in questa fase della stagione.
Mantova salva la partita al 95?: vittoria 2-1 sul Bari nella lotta salvezza. Decisivo il gol di Mancuso.Il Mantova ha battuto il Bari al 95' minuto, portando a casa una vittoria importante nella corsa per evitare la retrocessione.
