Spunta un nuovo obiettivo del Napoli dalla Premier League

Il Napoli ha messo nel mirino un nuovo obiettivo proveniente dalla Premier League, seguendo attentamente le mosse del mercato internazionale. Tra i profili sotto osservazione c’è Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham United. La società azzurra continua a valutare le possibili operazioni di mercato in vista delle prossime settimane.

Il Napoli segue con grande attenzione l'evoluzione del mercato internazionale e tra i profili monitorati spunta anche quello di Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham United. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il giocatore olandese è finito nel mirino di numerosi club europei grazie alle prestazioni eccellenti delle ultime settimane, che lo hanno reso uno dei nomi più interessanti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il 24enne sta vivendo un buon periodo di forma con la maglia degli Hammers. Nelle ultime dieci presenze ha realizzato sette gol e fornito un assist, contribuendo in maniera decisiva alla lotta della squadra allenata da Nuno Espirito Santo per allontanarsi dalla zona retrocessione in Premier League.

