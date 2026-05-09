Napoli Scampia arresti antidroga | due pusher sono minorenni
A Napoli, a Scampia, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui due minorenni. Durante il blitz, sono stati trovati e fermati i sospetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le operazioni, alcuni cittadini si sono radunati davanti alla caserma dell'Arma per protestare.
Blitz antidroga dei Carabinieri a Scampia: arrestati tre pusher, tra cui due minorenni. Protesta davanti alla caserma dell’Arma. Scampia, il blitz ai Sette Palazzi. Prima l’arresto, poi la protesta. Sono minuti di alta tensione quelli vissuti a Napoli, nel quartiere Scampia, dove i Carabinieri della stazione Napoli Marianella entrano in azione nel lotto H dei Sette Palazzi, l’agglomerato di edilizia popolare da anni al centro delle cronache. Il blitz antidroga si consuma in pochi istanti, ma le conseguenze si fanno sentire immediatamente anche fuori dalla caserma. Sorpresi mentre spacciano: tre giovani finiscono in manette. I militari sorprendono tre ragazzi mentre stanno cedendo dosi di droga a due clienti, che vengono successivamente segnalati alla Prefettura.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Spaccio di droga in Campania, carabinieri Salerno arrestano 19 persone
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#Scampia - Blitz antidroga dei Carabinieri della stazione Napoli Marianella ai “Sette Palazzi”: arrestati tre giovani pusher, tra cui due minorenni. Momenti di tensione fuori dalla caserma dopo l’intervento dei militari. #Scampia #Napoli #Carabinieri #Cronaca # facebook
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