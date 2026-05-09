Napoli Scampia arresti antidroga | due pusher sono minorenni

A Napoli, a Scampia, i Carabinieri hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui due minorenni. Durante il blitz, sono stati trovati e fermati i sospetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le operazioni, alcuni cittadini si sono radunati davanti alla caserma dell'Arma per protestare.

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