Napoli a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola | denunciati due minorenni

Ieri a Scampia, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello alla gamba all’interno di un bagno scolastico. I carabinieri sono intervenuti nell’istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in viale della Resistenza dopo aver ricevuto una segnalazione. Sono stati denunciati due minorenni ritenuti coinvolti nell’episodio. La scuola è stata momentaneamente evacuata per motivi di sicurezza.

Paura ieri a Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all’altezza della gamba. Dagli accertamenti - non semplici visto lo stato d’ansia e di paura che la vittima stava vivendo - effettuati grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda. Poco prima un 17enne in compagnia di altri ragazzi avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lí il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero alla gamba. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni Articoli correlati Leggi anche: Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenniI carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri“, in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenni; Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori, ipotesi bullismo; Napoli, ragazzo di 14 anni accoltellato nel bagno della scuola: denunciati due compagni. Forse era vittima di bullismo; Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni. Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenniPaura ieri a Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in ... msn.com Napoli, il Vesuvio si tinge di bianco: neve ad alta quota anche in settimana santa - facebook.com facebook Dalla paura al sollievo: Rabiot c'è e il Milan a Napoli ha bisogno di lui x.com