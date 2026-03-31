Paura a Scampia | alunno ferito alla gamba nei bagni della scuola indagati due minorenni
A Scampia, un quattordicenne è stato ferito alla gamba durante un episodio avvenuto nei bagni di una scuola. La polizia ha denunciato due minorenni sospettati di aver partecipato all’aggressione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare eventuali altri coinvolti. La scuola ha preso provvedimenti in relazione all’incidente.
Un quattordicenne è stato ferito a Scampia. Denunciati due minorenni per questa aggressione nei bagni della scuola L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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