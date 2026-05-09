Napoli rientro e rinnovo per Vergara | ADL premia il calciatore napoletano
Il Napoli ha rinnovato il contratto di Antonio Vergara, un calciatore napoletano, e ha deciso di puntare ancora su di lui. Nonostante il recente accordo, il club sta già considerando un ulteriore rinnovo per il giocatore. La società prosegue con le operazioni di rafforzamento del proprio organico, mantenendo alta l’attenzione sul talento locale. Vergara continuerà a vestire la maglia azzurra anche nelle prossime stagioni.
Il Napoli continua a guardare avanti e mette al centro dei propri piani Antonio Vergara. Nonostante il recente rinnovo, il club azzurro sta già valutando un nuovo adeguamento contrattuale. La società intende così valorizzare ulteriormente il percorso di crescita del giovane centrocampista. Presto arriverà una proposta per ritoccare l’accordo attuale. Si tratterebbe di un riconoscimento concreto per i progressi mostrati dal talento partenopeo nel corso dell’ultima stagione. Una scelta che testimonia la fiducia riposta nel suo potenziale. Il Napoli vuole consolidare sempre di più il rapporto con Vergara, considerandolo una pedina importante anche in prospettiva futura.🔗 Leggi su Dailynews24.it
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