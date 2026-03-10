Napoli arriva l' esito degli esami strumentali per Vergara | le condizioni del calciatore napoletano

A Napoli, sono stati resi noti i risultati degli esami strumentali effettuati su Antonio Vergara, centrocampista del Napoli. Dopo il problema manifestato durante la partita contro il Torino, il calciatore si è sottoposto a controlli presso il Pineta Grande Hospital. I risultati di questi esami chiariranno lo stato di salute attuale del giocatore.

Ci sono importanti novità sulle condizioni di Antonio Vergara. Il centrocampista azzurro, dopo il problema accusato nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.Il calciatore - riferisce il Napoli - ha già iniziato l'iter riabilitativo. Conte, dunque, perde uno dei suoi uomini più in forma dell'ultimo periodo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

