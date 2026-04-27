A Napoli, si fa strada l’ipotesi di un possibile ritorno di Vergara per la partita contro il Como. L’attaccante potrebbe essere disponibile dopo un lungo periodo di infortunio. La sua presenza potrebbe influenzare la formazione della squadra per l’incontro in programma. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le trattative continuano tra i membri dello staff medico e la società.

Antonio Vergara vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo lo stop forzato di 45 minuti durante Napoli-Torino, arrivato proprio nel suo momento migliore, il giovane talento azzurro è pronto al rientro. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, la fastidiosa fasciaite plantare che lo ha tenuto ai box sembra ormai superata: “Una iniezione di fiducia sarebbe anche rivedere Antonio Vergara, un altro che è finito nel dimenticatoio dell’infermeria nell’ultimo mese e mezzo. Il suo recupero è indicativo: nel Napoli del prossimo anno, Vergara ci sarà? Che ruolo potrà avere e quanto potrà incidere nell’immediato futuro? Non c’è più la possibilità o la necessità di mandarlo a giocare altrove”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, a Como possibile il rientro di Vergara

MILAN JUVENTUS 0-0OTTIMO PER NOIRRAHMANI RINNOVO FIRMATODI LORENZO E VERGARA RECUPERATI

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