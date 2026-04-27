Ragazzino di 14 anni accoltellato a Milano | è in gravissime condizioni a Niguarda

Da ilgiorno.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 14 anni è stato trovato ferito da colpi d’arma da taglio in via Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. È stato subito soccorso e trasferito all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La zona è stata delimitata per gli accertamenti.

Milano, 27 aprile - Violenza a Milano: un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. E' accaduto nella serata di ieri poco prima delle 21.30 Colpito più volte in tutto il corpo Il quattordicenne sarebbe stato colpito più volte e in più parti del corpo Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo. Le indagini dei carabinieri Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 che viste le condizione particolarmente gravi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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