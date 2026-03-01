Genova ragazzino di 14 anni accoltellato su un bus | arrestato un coetaneo

A Genova, un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato mentre era su un autobus di linea nella zona di Rivarolo nella tarda serata. Un coetaneo è stato arrestato in relazione all'aggressione. La polizia ha fermato il sospetto e sta svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Genova. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, 28 febbraio, nel quartiere di Rivarolo, in Valpolcevera, suscitando allarme tra i passeggeri e i residenti della zona. Secondo le prime informazioni raccolte, un altro minorenne è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Genova con l'accusa di essere l'autore dell'aggressione. Si tratta di un ragazzo italiano di origini albanesi. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi che hanno portato al violento episodio. Il giovane ferito, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Villa Scassi dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio.