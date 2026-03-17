Il Napoli di quest'anno ha due punti in meno rispetto alla scorsa stagione, secondo quanto riportato dal Corsport, ma ha subito otto gol in più rispetto all'anno precedente. La squadra di Conte nel secondo anno di gestione sta mantenendo un andamento simile a quello della stagione in cui ha conquistato il quarto scudetto nella storia del club.

Vinse il campionato con 82 punti, stavolta vincendole tutte chiuderebbe a 86. Ha segnato 45 gol contro i 48 del campionato tricolore Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Il Napoli di Conte del secondo anno viaggia allo stesso ritmo della squadra che vinse il quarto scudetto della storia del club. Due i punti in meno. La differenza la sta facendo l’Inter che fin qui ha tenuto una media impressionante. Come un anno fa, o quasi. Con una sostanziale differenza: lo strepitoso campionato fatto finora dall’Inter e la rinascita del Milan, A questo punto della stagione il Napoli viaggia su numeri molto simili a quelli dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha solo due punti in meno rispetto all’anno scorso ma ha subito otto gol in più (Corsport)

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