Napoli nuovo tesoretto per il mercato | Champions decisiva

Da spazionapoli.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il mercato si prepara a ricevere un nuovo impulso, grazie alla qualificazione matematica alla Champions League. Giovanni Manna ha già stimato i numeri legati a questa conquista, aprendo nuove possibilità per le operazioni di mercato in vista della prossima stagione internazionale. La squadra ha raggiunto l’obiettivo prima del termine, e ora i dirigenti sono al lavoro per programmare le mosse future.

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Giovanni Manna ha già calcolato ogni cifra. Con la qualificazione matematica alla Champions League, il Napoli avrà a disposizione almeno 70 milioni di euro da investire sul mercato: il premio garantito dalla partecipazione alla massima competizione europea trasforma lunedì sera in una data cruciale per le strategie estive. Napoli-Bologna: quando arriva il tesoretto da 70 milioni. La sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano non è soltanto una partita di campionato. Se gli azzurri vincono, ottengono la certezza matematica di giocare in Champions la prossima stagione e sbloccano immediatamente i fondi necessari per costruire una rosa competitiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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