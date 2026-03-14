Napoli-Lecce decisiva per la Champions | azzurri a +8?

La partita tra Napoli e Lecce è considerata cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League. I partenopei cercano di mantenere o migliorare il vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica. La sfida si svolge allo stadio Maradona, dove si decidono importanti possibilità di accesso alla competizione europea. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

La corsa alla Champions League passa anche dal Maradona. Napoli-Lecce, in programma alle 18, mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma con la stessa urgenza di punti: da una parte gli azzurri che inseguono la qualificazione europea, dall’altra i salentini impegnati nella lotta per restare in Serie A. Il turno di campionato offre una combinazione di risultati che può incidere molto sulla classifica. In contemporanea si gioca Como-Roma, lo scontro diretto tra due delle principali inseguitrici del Napoli, entrambe a cinque punti di distanza. Un eventuale successo della squadra di Conte permetterebbe agli azzurri di allungare momentaneamente a +8 su una delle due rivali, guadagnando terreno prezioso nella corsa al quarto posto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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