Il commentatore ha affermato che la qualificazione in Champions League rappresenta un punto di svolta per il futuro della squadra. Ha inoltre sottolineato che l'allenatore deve decidere quale tipo di Napoli intende costruire, lasciando intendere l'importanza di questa scelta per il percorso della squadra. La qualificazione viene considerata un passaggio fondamentale nel cammino del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La qualificazione in Champions come spartiacque. Il futuro di Conte legato alla sostenibilità del progetto. Il mercato da ripensare. E una riflessione amara sui cori razzisti. Antonio Corbo, intervenuto a Radio Tutto Napoli durante “Il Bar di Tutto Napoli”, ha analizzato il momento degli azzurri con uno sguardo ampio, tra campo, società e scenari futuri. Per Corbo il punto di partenza è chiaro: «La qualificazione alla Champions League è fondamentale». Undici giornate alla fine e una posta in palio che va oltre il prestigio sportivo: «Quei 60-70 milioni garantiti dall’accesso alla competizione sono decisivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corbo: «Champions decisiva per il futuro. Conte? Deve scegliere che Napoli vuole»

