Napoli miracolo al Fatebenefratelli | nasce sano il bimbo senza liquido

A Napoli, presso l'ospedale Fatebenefratelli, un neonato è nato sano dopo una gravidanza complicata dalla mancanza di liquido amniotico. I medici hanno seguito un intervento che ha permesso di proteggere il feto in condizioni critiche. Durante la gestazione, la madre ha affrontato rischi biologici legati alla ridotta quantità di liquido amniotico, che può comportare complicazioni sia per il bambino sia per la madre.

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? Domande chiave Come hanno fatto i medici a proteggere il feto senza liquido?. Quali rischi biologici ha affrontato la madre durante la gestazione?. Chi sono i medici che hanno gestito questo caso clinico?. Perché la devozione a Santa Rita è stata fondamentale per la famiglia?.? In Breve Rottura membrane amniocoriali rilevata dai medici già al quarto mese di gestazione.. Gestione clinica affidata ai dottori Pietro Iacobelli e Alfredo Erman.. Successo attribuito all'intercessione di Santa Rita secondo la nota del nosocomio.. Struttura diretta da Fra Massimo Scribano specializzata in gravidanze ad alto rischio.. Anna, una donna di 43 anni, ha vissuto un miracolo clinico presso l’ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli dopo una gravidanza segnata da rischi estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, miracolo al Fatebenefratelli: nasce sano il bimbo senza liquido ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Open Week sulla salute della donna al Fatebenefratelli “Buon Consiglio” di Napoli Leggi anche: Bimbo trapiantato, a Napoli nasce la Fondazione in nome di Domenico