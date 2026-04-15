Open Week sulla salute della donna al Fatebenefratelli Buon Consiglio di Napoli

All'ospedale Fatebenefratelli “Buon Consiglio” di Napoli si svolge una Open Week dedicata alla salute della donna. L'iniziativa si svolge nel corso di sette giorni e prevede diverse attività e incontri informativi incentrati sulla prevenzione e la cura delle patologie femminili. La settimana si rivolge alle donne interessate a conoscere meglio le proprie condizioni di salute e la possibilità di accedere a controlli e consulenze specialistiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una settimana per la tua salute e per il tuo futuro. L’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli apre le porte alla prevenzione con un’iniziativa speciale dedicata alle donne: (H)Open Week, promossa dalla Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata nazionale della salute della donna. Un appuntamento che va oltre la semplice informazione: è un invito concreto a prendersi cura di sé, a fermarsi e ascoltare il proprio corpo, a scegliere la prevenzione come gesto di forza e consapevolezza. Per un’intera settimana, all’interno del network degli ospedali premiati con il Bollino Rosa, saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e consulenze specialistiche, in presenza e a distanza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Open Week sulla salute della donna al Fatebenefratelli “Buon Consiglio” di Napoli Notizie correlate Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Open week sulla salute della donna, dal 21 al 28 aprile visite gratuite al PoliclinicoPiù occasioni di visite gratuite al Policlinico di Messina in occasione dell’ (H) Open week sulla salute della donna che si celebra in tutta Italia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Open week sulla salute della donna; Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; (H) Open Week sulla salute della donna: consulti ed esami gratuiti per la prevenzione femminile; OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA. Open Week sulla salute della donna: Tutte le iniziative in AUSL della RomagnaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con iniziative, servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salu ... ravennawebtv.it Policlinico etneo, Open week su salute della donna con Fondazione OndaL'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Catania si prepara ad accogliere le utenti nella settimana dedicata alle donne, dal 22 al 29 aprile 2026, con visite ginecologiche, esami ecografici, ... ansa.it Open Week dal 22 al 29 aprile con servizi gratuiti dedicati alla prevenzione facebook Open Week Onda dedicata alla salute della donna unina.it/it/w/open-week… x.com