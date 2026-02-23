bimbo trapiantato a napoli nasce la fondazione in nome di domenico

Domenico, il bambino trapiantato a Napoli, ha ispirato la creazione di una nuova fondazione dedicata alla tutela dei piccoli. La causa deriva dalla sua storia di cura e speranza, che ha coinvolto medici e famiglie in un percorso complesso. La fondazione mira a migliorare le procedure di assistenza e a sensibilizzare sull’importanza di investimenti nelle strutture pediatriche. La sua nascita rappresenta un passo importante per garantire un aiuto concreto a tanti bambini.

“È arrivato il momento di fare giustizia e voglio la verità. Mio figlio non sarà dimenticato perché non dovrà succedere a nessun altro bambino ciò che è accaduto a lui. Confido nelle autorità, che sapranno scoprire la verità”. Sono le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, che questa mattina si è recata presso uno studio notarile a Napoli per costituire una fondazione intitolata al figlio. Ad accompagnarla l’ avvocato, Francesco Petruzzi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bimbo trapiantato a Napoli, il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro piccoloUn bambino di due anni di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore, ma la sua organo danneggiato non ha potuto salvare la vita di Domenico.

Addio a Domenico, è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: «Ora una fondazione in suo nome, voglio tener vivo il ricordo»Domenico, il bambino di due anni e mezzo, è morto a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni cliniche.

Bimbo trapiantato a Napoli, c'è un settimo indagatoDomenico morto in seguito al trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto: sono 7 gli indagati e la Procura ha chiesto di procedere con un incidente probatorio per eseguire l'autopsia.

Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore.

Bimbo trapiantato a Napoli, gli indagati passano a sette. La procura ha inoltrato richiesta di incidente probatorio al gip (ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - La procura di Napoli ha inoltrato una richiesta di incidente probatorio all'autorità giudiziaria nell'ambito delle ind

Aumentano a sette gli indagati nel caso del bimbo trapiantato a Napoli. La procura ha richiesto l'incidente probatorio al gip.