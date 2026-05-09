Napoli Leone XIV davanti a 70mila fedeli | appello contro guerre e crimini

A Napoli, davanti a circa 70.000 fedeli, un rappresentante della Chiesa ha rivolto un appello contro le guerre e i crimini. Durante l’evento, sono stati sollevati temi riguardanti il ruolo delle istituzioni e la necessità di un intervento deciso da parte dello Stato. La richiesta è stata rivolta al pubblico presente e alle autorità, sottolineando l’importanza di azioni concrete per affrontare le crisi globali e locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può la Chiesa colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni?. Perché il Papa ha chiesto un intervento deciso dello Stato?. Cosa ha scatenato l'emozione del Pontefice al Duomo di Napoli?. Quali azioni concrete serviranno per contrastare la povertà educativa?.? In Breve Celebrazione della Supplica alla Madonna presso il Santuario di Pompei l'8 maggio 2026.. Incontro al Duomo di Napoli con la madre del piccolo Domenico per la reliquia.. Appello contro la povertà educativa e il divario sociale nei quartieri di Napoli.. Richiamo alla presenza dello Stato per contrastare la malavita nelle zone marginali.. Oltre 70mila fedeli hanno accolto Papa Leone XIV in Piazza del Plebiscito a Napoli questo sabato 9 maggio 2026, segnando una tappa fondamentale nel primo anniversario del suo pontificato iniziato l’8 maggio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Leone XIV davanti a 70mila fedeli: appello contro guerre e crimini ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Papa Leone XIV, basta guerre: l’appello nella Domenica delle PalmePapa Leone XIV durante il suo angelus nella Domenica delle Palme ha denunciato le atrocità della guerra chiedendo la pace Nella Domenica delle Palme... Leggi anche: Leone XIV a Napoli: un appello alla pace e alla lotta contro la povertà. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; La visita di Papa Leone XIV a Napoli: Città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza; Leone XIV a Napoli: Contro la malavita organizzata lo Stato sia presente; Papa Leone XIV a Napoli: una città che prepara le sue domande - Pressenza. Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it «Viva Napoli»: il Papa grida la sua denuncia contro la malavita e le guerre davanti a una piazza in festaPapa Leone XIV è arrivato a Napoli con il sole già alto e se n’è andato con la città in festa. In mezzo, una giornata densa, emotiva, a tratti commovente. E una denuncia che non lascia spazio a ... cataniaoggi.it Aria di rivoluzione per il club nerazzurro. L’ex dirigente di Napoli e Juventus sarebbe il favorito per il ruolo di direttore sportivo. x.com Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit