Papa Leone XIV basta guerre | l’appello nella Domenica delle Palme

Durante la Domenica delle Palme, il Papa ha pronunciato un discorso durante l'Angelus in cui ha condannato le atrocità della guerra. Ha invitato a mettere fine ai conflitti e a promuovere la pace, rivolgendosi alla comunità internazionale e ai fedeli presenti. La sua richiesta si è concentrata sull'urgente bisogno di cessare le ostilità e di cercare soluzioni pacifiche alle tensioni in corso.

Papa Leone XIV durante il suo angelus nella Domenica delle Palme ha denunciato le atrocità della guerra chiedendo la pace Nella Domenica delle Palme del 2026, un forte e chiaro appello alla pace arriva da Piazza San Pietro.Papa Leone XIV ha ribadito con parole nette e cariche di significato il rifiuto cristiano della guerra,invitando il mondo a deporre le armi e a riscoprirsi fratelli. Durante la celebrazione della Passione di Gesù, il Pontefice ha richiamato l’immagine di Cristo come “Re della pace”, sottolineando come il suo esempio sia radicalmente opposto a ogni forma di violenza.“Cristo non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra”,ha ricordato,evidenziando una fede che non giustifica mai il conflitto ma, al contrario, lo respinge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV, basta guerre: l’appello nella Domenica delle Palme Articoli correlati Leggi anche: L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme: “Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra. Deponete le armi” Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedereOggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme. Tutto quello che riguarda Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone, le guerre sono uno scandalo per la famiglia umana; L'arcivescovo di Monaco: il Papa ci aiuterà a riconoscere le povertà nascoste; Leone XIV a Monaco: le ragioni di un viaggio inedito; Papa Leone XIV ai vescovi francesi: liturgia, abusi, educazione cattolica. Papa Leone XIV a Monaco: Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono paceLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV a Monaco: 'Ostentazione forza e logica prevaricazione compromettono pace' ... tg24.sky.it Papa Leone XIV: le guerre, frutto dell’idolatria del potere e del denaroMontecarlo , sabato, 28. marzo, 2026 16:06 (ACI Stampa). Impegno pomeridiano per papa Leone XIV prima di ripartire alla volta di Roma. Dopo una mattinata costellata da tre incontri importanti (appena ... acistampa.com «Guardando a Gesù che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell’umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi». Lo ha detto papa Leone nell’omelia della Domenica delle Palme - facebook.com facebook Papa Leone: “Questo è il nostro Dio. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: «Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grond x.com