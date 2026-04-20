Leone XIV a Napoli | un appello alla pace e alla lotta contro la povertà

Il 8 maggio prossimo, a Napoli, si terrà un evento promosso da un leader religioso, che ha come obiettivo quello di promuovere un messaggio di pace e di impegno contro la povertà. L'iniziativa coinvolgerà diversi rappresentanti religiosi e cittadini, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni sociali e sulla necessità di un’azione condivisa. L’evento si svolgerà in una location cittadina e prevede interventi e momenti di confronto pubblico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 8 maggio prossimo, in occasione del suo primo anniversario al soglio pontificio, Papa Leone XIV visiterà Napoli come un vero “pellegrino di pace”, immergendosi in una delle metropoli più complesse e contraddittorie d’Italia. L’arcivescovo Domenico Battaglia ha descritto Napoli come una città che “grida per le sue povertà”, e il Pontefice ha scelto questo contesto per sottolineare il suo impegno verso le questioni sociali e spirituali. Questa visita non sarà una mera celebrazione simbolica, ma un importante momento di riflessione e azione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Leone XIV a Napoli: un appello alla pace e alla lotta contro la povertà. Notizie correlate Papa Leone XIV: forte appello alla pace e al cessate il fuocoABBONATI A DAYITALIANEWS Un messaggio di pace dal Regina Coeli Durante la celebrazione del Regina Coeli per la II Domenica di Pasqua, affacciandosi... Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: NON HO PAURA; Papa Leone XIV in visita a Napoli l'8 maggio 2026: incontro in Duomo e in piazza Plebiscito, come partecipare; Papa Leone in visita a Napoli: come richiedere i biglietti; Papa Leone XIV a Pompei, biglietti gratis online: ecco il sito per prenotarsi. Papa Leone a Napoli l’8 maggio, tutte le visite dei Pontefici in cittàUn evento che suggellerà ulteriormente il legame tra Napoli e il Papato, rinnovatosi con intensità nel corso degli ultimi due secoli ... dire.it Papa Leone XIV a Napoli prima da san Gennaro e poi in piazza PlebiscitoNapoli – Durerà poco meno di quattro ore la prima visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma venerdì 8 maggio 2026, esattamente nel giorno del primo ... cronachedellacampania.it La Stampa. . “Papa Leone XIV ha una visione in continuità con quella di Francesco, che a sua volta era molto più simile a Benedetto XVI di quel che si crede”. Lo scrittore Javier Cercas, 64 anni racconta i retroscena del suo libro Il folle di Dio alla fine del mond facebook Papa Leone XIV lascia Saurimo, a breve in volo verso Luanda #Angola x.com