Napoli il difensore arriva dal Brasile | sostituisce un azzurro

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Leo Ortiz, difensore brasiliano del Flamengo nato nel 1996, che ha anche passaporto italiano. Ortiz potrebbe entrare a far parte della rosa come sostituto di Juan Jesus, il giocatore in uscita. La presenza del passaporto italiano aiuta a semplificare le pratiche di trasferimento, evitando l’utilizzo di uno slot per extracomunitari nella rosa. La trattativa è in fase di valutazione.

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Leo Ortiz del Flamengo entra nel radar del Napoli come sostituto di Juan Jesus in uscita. Il difensore classe 1996 possiede passaporto italiano, elemento che semplifica la trattativa senza consumare slot per extracomunitari. Leo Ortiz: il difensore brasiliano che piace al Napoli. Secondo quanto riporta SportMixTV attraverso il giornalista brasiliano Bruno Lemos, gli azzurri monitorano costantemente il centrale del Flamengo per rinforzare il reparto difensivo. La partenza di Juan Jesus crea uno spazio in rosa che la dirigenza intende colmare con profili esperti e affidabili. Ortiz rappresenta una soluzione concreta: difensore con esperienza internazionale, già rodato nelle competizioni sudamericane di alto livello.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il difensore arriva dal Brasile: sostituisce un azzurro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: arriva dal BrasileCon Antonio Conte che pretende rinforzi di qualità per puntare di nuovo in alto, la dirigenza azzurra prepara il mercato alla ricerca di nuovi... Corriere dello Sport: “Napoli, samba a Mergellina: il Brasile accende l’azzurro”NAPOLI – È una settimana che profuma di papaia e maracuja, tra note di Elza Soares e Carlos Jobim che risuonano idealmente sul lungomare di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Liverpool piomba su Beukema del Napoli, lo vuole Slot: le cifre dell'operazione; Bologna, arriva l’infortunio per Casale: stagione finita per il difensore; TRIBUNA.COM * SERIE A: CASO JUAN JESUS, IL DIFENSORE SCOMPARE E RISULTA IRREPERIBILE PER ORE! POI ARRIVA IL CHIARIMENTO: COSA È SUCCESSO; Genoa, occasione per Zatterstrom: chi è il difensore arrivato dallo Sheffield a gennaio. Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito. Il piano d’azione per il difensore spagnoloIl Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c'è anche l'ostacolo Lotito. Il piano d'azione per il difensore spagnolo ... calcionews24.com McTominay travolto da Ramon, resta a terra: paura Napoli a 4 giornate dalla fineComo-Napoli, al 69' Ramon travolge McTominay: solo giallo per il difensore, ma era diffidato e salterà Verona. Cresce la paura Napoli per uno dei pilastri di Conte. ilnapolista.it Il Napoli insidia il Milan per Gila. L'agente: "Ha tanti estimatori ma oggi pensa alla Coppa Italia" x.com Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit