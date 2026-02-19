Corriere dello Sport | Napoli samba a Mergellina | il Brasile accende l’azzurro

Il Brasile ha portato un’atmosfera festosa a Mergellina, dove si è svolta una vera e propria samba in strada. La causa è l’evento dedicato alla cultura brasiliana, che ha coinvolto musicisti e ballerini locali. Le note di Elza Soares e Carlos Jobim hanno riempito l’aria, attirando molti passanti e appassionati di musica. Le strade si sono animate di colori e ritmo, trasformando il lungomare in un palcoscenico vivace. La giornata ha mostrato come il Brasile possa illuminare Napoli con la sua allegria.

NAPOLI – È una settimana che profuma di papaia e maracuja, tra note di Elza Soares e Carlos Jobim che risuonano idealmente sul lungomare di Mergellina. Mimmo Carratelli, sulle colonne del Corriere dello Sport, dipinge un Napoli dai colori verdeoro, sospeso tra nostalgia e speranza, tra samba e voglia di riscatto. Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Mimmo Carratelli racconta un "Carnaval do Mergellin" animato dalla presenza in rosa del paulista Giovane Santana do Nascimento e di Alisson Santos, originario dello Stato di Bahia, senza dimenticare il talento di Frattaminore Antoninho Vergara, ribattezzato "Meravigliao", e il rientro atteso di David Neres.

