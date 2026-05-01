Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro la Cremonese dopo due sconfitte consecutive, salendo al secondo posto in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima trasferta a Como, dove sarà al centro delle attenzioni per la possibile conquista di un nuovo record, con particolare interesse su un giocatore in evidenza. La sfida si preannuncia decisiva per le ambizioni del club in questa fase della stagione.

Il Napoli è tornato a vincere contro la Cremonese dopo due battute d’arresto, prendendosi il secondo posto in classifica. Contro il Como, Antonio Conte potrebbe riproporre la stessa formazione titolare che ha dominato la squadra di Giampaolo. Occhi puntati su Rasmus Hojlund, a caccia del gol da più di un mese. Napoli: la rivoluzione tattica di Conte a centrocampo. L’allenatore azzurro, da qualche settimana, ha deciso di stravolgere gli equilibri a centrocampo. McTominay e Lobotka diventano i pilastri della mediana, relegando Anguissa a un ruolo secondario. La scelta riflette una ricalibrazione tattica volta a garantire maggiore stabilità e densità nel mezzo del campo, dove il Como potrebbe cercare spazi con la velocità di gioco tipica della squadra di Fabregas.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, fari puntati su Hojlund: a Como sarà caccia al record

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