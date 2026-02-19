Domenica, Rasmus Hojlund torna a Bergamo, dove ha iniziato la sua carriera con l'Atalanta. La sua presenza al Gewiss Stadium genera entusiasmo tra i tifosi, che lo ricordano come uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Il giocatore del Napoli affronta la sua ex squadra in una partita importante, con l’obiettivo di migliorare alcuni record personali. La sfida tra Hojlund e i suoi ex compagni promette di essere molto accesa, mentre il pubblico si prepara a vivere un match carico di emozioni. La partita si gioca questa sera alle 20:45.

"> NAPOLI – Ieri, Hoj e domenica. È la settimana di Rasmus Hojlund, il grande ex di Atalanta-Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, per l’attaccante danese sarà il primo ritorno a Bergamo da avversario dopo l’addio alla Dea e la seconda sfida stagionale dopo quella disputata al Maradona. Secondo quanto evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Hojlund vive un incrocio tra mente e cuore, ma senza sentimentalismi: l’obiettivo è segnare per agganciare almeno il suo record italiano di gol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna a Bergamo: sfida da ex e caccia al record”

