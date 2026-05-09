Napoli futuro delineato in attacco | ecco l’idea di Conte

Il Napoli ha deciso di confermare Rasmus Hojlund come il centravanti principale della squadra, nonostante siano passati due mesi dall’ultimo gol segnato. La società ha programmato di investire circa 50 milioni di euro per il suo riscatto definitivo in estate, includendo sia l’obbligo di acquisto previsto dal contratto sia la volontà di mantenere la fiducia nel giocatore. La decisione arriva in un momento di attenzione sul ruolo dell’attaccante nel futuro del club.

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Rasmus Hojlund rimane il centravanti titolare del Napoli anche dopo due mesi senza gol. La società azzurra investirà circa 50 milioni per riscattarlo definitivamente in estate, sia per l’obbligo di riscatto, ma anche per la fiducia in lui. Hojlund: 14 gol e 6 assist in stagione. Il digiuno offensivo dell’attaccante danese non ha scalfito le certezze di Conte e della dirigenza partenopea. Come rivela il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli considera Hojlund uno dei pilastri del progetto futuro, nonostante l’ultimo gol risalga al 14 marzo contro il Lecce. Il bilancio stagionale parla comunque di 14 reti e 6 assist, numeri importanti considerando le difficoltà offensive della squadra e le numerose assenze attorno a lui.🔗 Leggi su Spazionapoli.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Leggi anche: Napoli, idea Grosso per il futuro: “Conte in bilico, c’è anche la pista Nazionale” Napoli-Lukaku, futuro ormai segnato: “Tutto già delineato…”Romelu Lukaku lontano dal campo per mesi, recupero frammentario e ricadute: secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, il rapporto tra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, il futuro Juan Jesus è deciso: le alternative future; Carlo Puca: Bagnoli simbolo della nuova Napoli tra rigenerazione urbana e grandi eventi - Napoli Village -; Roma–Baku, asse sulle città del futuro: l’Azerbaigian si prepara al World Urban Forum 2026; BILD Il Napoli su Alajbegovic, ecco la risposta del Leverkusen. Napoli, corsa contro il tempo per il Maradona: Cosenza fissa le scadenze per Euro 2032Il Comune di Napoli scende in campo per blindare e delineare il futuro dello stadio Diego Armando Maradona: i dettagli ... gonfialarete.com Corriere dello Sport: Conte-Napoli, futuro in bilico. Il vertice dopo la ChampionsIl presente corre veloce verso l’obiettivo Champions, ma il futuro resta tutto da scrivere. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la primavera del Napoli porta con sé interrogativi i ... napolipiu.com Ore 11:58 09/05/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Napoli CODA di 3 km per incidente tra Allacciamento A1/Diramaz. Capodichino A e Allacciamento A1/A3 dal km 755 #aspicampania x.com Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit