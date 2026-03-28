Napoli-Lukaku futuro ormai segnato | Tutto già delineato…

Romelu Lukaku è stato assente dal campo per diversi mesi, con un recupero che si è rivelato difficile e ha portato a ricadute fisiche. Secondo il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, il rapporto tra l’attaccante e il club partenopeo si sarebbe ormai interrotto definitivamente. La situazione sembra aver portato a una conclusione vicina per il futuro dell’attaccante in questa squadra.

Romelu Lukaku lontano dal campo per mesi, recupero frammentario e ricadute: secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, il rapporto tra l’attaccante belga e il Napoli si è definitivamente incrinato. Lukaku e la scelta che ha fatto saltare tutto. La frattura risale a mesi fa, quando Lukaku ha optato per una terapia conservativa invece di sottoporsi a intervento chirurgico. Quella decisione ha innescato una serie di conseguenze che nessuno riuscirà più a contenere. Il giocatore non ha mai trovato continuità atletica: solo recuperi parziali intervallati da ricadute. A differenza di De Bruyne, tornato protagonista assoluto, Lukaku ha faticato a ritrovare il ritmo agonistico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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