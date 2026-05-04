Il futuro della panchina del Napoli resta ancora incerto, con diverse possibilità sul tavolo. Tra le ipotesi che circolano ci sono cambi di allenatore e anche l’eventuale coinvolgimento in un progetto nazionale. La situazione attuale vede il tecnico in carica in bilico, mentre si valutano varie strade per la guida della squadra. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, e le voci continuano a susseguirsi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro della panchina del Napoli resta un rebus, con diversi scenari che iniziano a prendere forma. Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulle possibili evoluzioni, aprendo anche alla candidatura di Fabio Grosso. «Il Napoli ha chiesto informazioni su di lui», ha rivelato il giornalista, sottolineando come l’attuale tecnico sia seguito anche da Lazio e Fiorentina. Secondo Nicolò Schira, Fabio Grosso sarebbe pronto al salto in una big dopo il percorso di crescita degli ultimi anni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, idea Grosso per il futuro: “Conte in bilico, c’è anche la pista Nazionale”

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