Napoli dimentica le forbici nell’addome di una paziente | denunciato chirurgo

Un caso inquietante si è verificato a Napoli, dove una donna di 53 anni ha scoperto di avere uno strumento chirurgico dimenticato nel suo addome dopo un intervento di addominoplastica. La paziente ha denunciato il chirurgo coinvolto, che ora si trova sotto indagine. L’episodio ha suscitato attenzione sulla gestione delle procedure chirurgiche e sui controlli post-operatori. La vicenda è al momento al centro di un procedimento legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo un intervento di addominoplastica, una 53enne scopre la presenza di uno strumento chirurgico nel ventre. Indagini in corso, sarà assistita dalla fondazione “Domenico Caliendo” Un ordinario intervento di chirurgia estetica si è trasformato in un incubo per una donna di 53 anni, nata a Casandrino, in provincia di Napoli, e residente nel Piacentino. La paziente ha denunciato allaPoliziadi aver scoperto, a distanza di mesi da un’addominoplastica eseguita in una clinica napoletana il 25 ottobre 2025, la presenza di un paio di forbici chirurgiche dimenticate nell’addome. Dopo essere stata dimessa e aver fatto rientro a casa dei genitori, la donna ha iniziato ad accusare forti dolori addominali, malori e persino episodi di perdita di coscienza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, dimentica le forbici nell’addome di una paziente: denunciato chirurgo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciato chirurgo a NapoliSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia: è quanto accaduto a una... Chirurgo dimentica le forbici nell’addome della paziente, denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoSi sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia:... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Malasanità: chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente, denunciato. Napoli, chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente: denunciatoL'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo, il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha iniziato a sentirsi molto male. Dopo ... tg24.sky.it Chirurgo dimentica le forbici nell'addome della paziente a Napoli. I dolori lancinanti, poi la scoperta con la TacÈ successo in una clinica del capoluogo partenopeo. La 53enne, originaria di Casandrino e residente a Piacenza, ha denunciato il medico e sarà assistita dalla fondazione ‘Domenico Caliendo’, il bimbo ... msn.com