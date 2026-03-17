Rinnovo Vlahovic Juve cresce l’ottimismo in casa bianconera e spunta una data per il decollo della trattativa Le ultimissime

In casa Juventus si registra un crescente ottimismo riguardo al rinnovo di contratto di Vlahovic, con una data specifica che sembra ormai vicina per l’avvio delle trattative. La società sta lavorando per definire gli ultimi dettagli con l’attaccante serbo, mentre le discussioni si intensificano e si avvicinano a una fase decisiva. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui contenuti dell’accordo.

Rinnovo Vlahovic Juve, cresce l’ottimismo in casa bianconera per la firma del centravanti serbo. E ora spunta una data per il decollo della trattativa. La Juve ha iniziato a programmare le grandi manovre per il futuro del proprio reparto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero intende rinforzare sensibilmente l’attacco, partendo da una base solida già presente in rosa. CONTINASSA JUVE LIVE Il rinnovo di Dusan Vlahovic rappresenta infatti il primo passo fondamentale della strategia societaria, ma non rimarrà certamente l’unico colpo previsto. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa per il prolungamento del contratto dell’attaccante serbo entrerà nel vivo probabilmente dopo il periodo di Pasqua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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