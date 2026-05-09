A Napoli, una scommessa da un euro effettuata in corso Garibaldi ha portato a una vincita di 62.250 euro. Un'altra vincita significativa di 10.000 euro si è verificata in via Coroglio. Nella stessa zona, nel quartiere, si sono registrate ulteriori vincite rilevanti, anche se i dettagli sui numeri estratti non sono stati resi noti. La città continua a registrare premi consistenti legati al gioco del Lotto.

? Punti chiave Quali numeri hanno permesso la vincita da 10.000 euro in via Coroglio?. Dove si è verificata la seconda vincita importante tra i quartieri?. Come ha fatto un numero oro a generare 6.300 euro?. Quali cifre sono state premiate con il 10eLotto in via Carlo de Marco?.? In Breve Terno secco in via Coroglio con 10.000 euro su numeri 5, 17 e 81.. Vincita 10eLotto in via Carlo de Marco da 6.300 euro con numero oro 15.. Totale premi distribuiti tra i tre giocatori napoletani pari a 78.550 euro.. Tre vincite per un totale di 78.550 euro sono state registrate a Napoli nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto, con il premio più importante assegnato in corso Giuseppe Garibaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, colpo al Lotto: 62.250 euro con un euro in corso Garibaldi

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