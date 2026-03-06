Lotto colpo da oltre 26mila euro a Napoli

A Napoli, in un punto vendita di Via Giacinto Gigante, un giocatore ha vinto più di 26mila euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale durante l’estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo. Il premio più corposo della giornata è stato centrato proprio in quella località, come riportato da Agipronews. La vincita ha riguardato un singolo biglietto.

Il premio più ricco dell’estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo è stato centrato a Napoli: come riporta Agipronews, colpo oltre 26mila euro in un punto vendita di Via Giacinto Gigante, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, in tutta Italia per un totale di 263,2 milioni di euro da inizio 2026. Città Metropolitana Napoli, in Consiglio nasce il gruppo “Noi di Centro-P.s.l” VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come. Regione, Fico: “Contrario all’uso delle basi Nato, attacco a Iran è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, colpo da oltre 26mila euro a Napoli Leggi anche: Lotto, a Napoli messo a segno un colpo da oltre 100mila euro: la giocata vincente Lotto, a Roma “colpo” da oltre 216mila euroRoma, 5 gennaio 2025 – Esulta la Capitale grazie al Lotto: come riporta Agipronews, colpo da oltre 216mila euro a Roma nell’estrazione di venerdì 2... Contenuti utili per approfondire Lotto colpo da oltre 26mila euro a.... Temi più discussi: SuperEnalotto, un 5 da oltre 37mila euro in Sardegna; Lotto, colpo da oltre 67mila euro a Novara; Colpo vincente a Cagliari: centrati 32mila euro al Lotto; La fortuna torna a baciare Novara: maxi vincita da 67mila euro al Lotto in città. Lotto, colpo da oltre 26mila euro a NapoliIl premio più ricco dell'estrazione del Lotto di giovedì 5 marzo è stato centrato a Napoli: come riporta Agipronews, colpo oltre 26mila euro in un punto ... napolivillage.com Lotto, la fortuna bacia Zevio: centrati 4 terni e una quaternaFortuna nel Veronese: a Zevio centrata quaterna al Lotto nel concorso del 3 marzo. Botto a Zevio: centrata vincita al Lotto da oltre 26 mila euro: il Veneto festeggia un nuovo colpo di fortuna. Second ... veronaoggi.it Luvinate, al via il terzo lotto di lavori sul Tinella per contrastare il dissesto idrogeologico. - facebook.com facebook #estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 28 febbraio: numeri vincenti e quote x.com