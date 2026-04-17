Il Pegaso Meeting si terrà il 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze, con Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri tra gli atleti principali presenti. Entrambi prenderanno parte alle competizioni sui 1500 metri, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica. L’evento vedrà la partecipazione di altri atleti e si svolgerà in un’atmosfera dedicata alle gare di mezzofondo.

Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra le grandi stelle del Pegaso Meeting, evento che andrà in scena il prossimo 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà sui 1500 metri, una distanza che sta cercando di fare entrare nelle proprie corde e su cui vanta un personale di 3:58.15, firmato lo scorso anno a Rovereto, quando si fermò a quattro centesimi dal record italiano detenuto di Sintayehu Vissa. Fresca di trionfo sui 3000 metri ai Mondiali Indoor e fermatasi a un solo secondo dal record europeo dei 10 km su strada, l’azzurra punterà ad aprire al meglio la stagione su pista e inseguirà delle risposte convincenti, magari provando anche a scendere nuovamente sotto il muro dei quattro minuti e ad attaccare il primato nazionale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri illuminano il Pegaso Meeting: esame sui 1500 a Firenze

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