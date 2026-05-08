Il Pegaso Meeting di Firenze si terrà nel pomeriggio di sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi, attirando diversi atleti di rilievo. Tra i partecipanti ci saranno Nadia Battocletti, Fabbri e Fantini, mentre sono annunciati anche alcuni atleti stranieri. L’evento si preannuncia ricco di presenze di alto livello, con un programma che include anche la prova sui 1500 metri con la Battocletti in pista.

Si preannuncia un’edizione piuttosto scoppiettante del Pegaso Meeting quella che andrà in scena nel pomeriggio di sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi di Firenze, grazie alla presenza di alcuni big azzurri come Nadia Battocletti e Lonardo Fabbri ma anche di qualche nome straniero di spicco. Entra nel vivo dunque dopo le World Relays di Gaborone la stagione dei meeting italiani all’aperto, in attesa delle varie rassegne internazionali assolute e giovanili che andranno in scena quest’estate. In casa Italia l’atleta copertina dell’evento toscano è sicuramente Battocletti, regina del mezzofondo continentale e dallo scorso 21 marzo anche campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, che ha scelto Firenze per effettuare il suo debutto stagionale su pista.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti si testa sui 1500 al Pegaso Meeting: nel cast fiorentino anche Fabbri e Fantini

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