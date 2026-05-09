Durante un evento presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Umberto Tozzi ha annunciato la scelta di Valeria Mancini come protagonista del musical “Gloria!”. La candidata è stata selezionata dopo aver partecipato a un casting a cui hanno preso parte 650 persone. Valeria Mancini, nata nel 2001, è stata definita da Tozzi come la persona con i requisiti per diventare una grande stella.

Umberto Tozzi ha presentato nella sede del Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valeria Mancini (classe 2001) protagonista di “Gloria!”, il musical che celebra il ricco repertorio dell’artista. Il regista e autore dello spettacolo è Toni Fornari accanto a Vincenzo Sinopoli, coproduttore quest’utimo con Andrea Maia. “Ho scelto la protagonista di ‘Gloria!’ dopo un cast al quale hanno partecipato 650 persone. Ha tutti i requisiti per diventare una grande stella, mi auguro che possa arrivare a Broadway”, ha detto Tozzi. Debutto il 23 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano e poi in tournée nei maggiori teatri italiani. Il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho scelto la protagonista di ‘Gloria!’ dopo un cast al quale hanno partecipato 650 persone. Ha tutti i requisiti per diventare una grande stella”: Umberto Tozzi incorona Valeria Mancini

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