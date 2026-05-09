Domani sera alle 21, il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ospiterà il “Concerto di Primavera”, uno spettacolo che combina musica, racconto e un tocco di ironia. L’evento è aperto a persone di tutte le età e si svolge nel contesto di una serata dedicata alla musica dal vivo. La serata si svolgerà sul palco del teatro, pronto ad accogliere il pubblico per un appuntamento che unisce intrattenimento e narrazione.

CASTELFIORENTINO Musica, racconto e un pizzico di ironia: il palco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino è pronto ad accogliere il “ Concerto di Primavera “, in programma domani sera alle 21, con una proposta pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età. Promosso dalla Premiata Filarmonica “Giuseppe Verdi“ di Castelfiorentino, il concerto - diretto dal maestro Stefano Mangini - vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: il baritono Gabriele Spina, che eseguirà in compagnia della Filarmonica “Il Maestro di Cappella“, intermezzo comico composto da Domenico Cimarosa, e Lorenzo Baglioni, narratore in “ Pierino e il Lupo “, celebre fiaba musicale di Sergej Prokof’ev che incanterà grandi e piccini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e parole. Ecco un concerto per tutte le età

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