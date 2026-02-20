Guardia Sanframondi si prepara al Carnevale | musica colori e fantasia per tutte le età

Guardia Sanframondi si anima per il Carnevale, con un evento che coinvolge tutte le fasce di età. La comunità si raduna domenica 22 febbraio per partecipare a sfilate di carri allegorici, maschere colorate e musica dal vivo. Le strade si riempiono di energia e di creatività, grazie all’impegno di associazioni locali e volontari. L’atmosfera festosa invita tutti a unirsi in un corteo ricco di allegria e sorpresa. La festa promette di riempire il paese di allegria e fantasia.

Un’esplosione di fantasia, musica e pura energia è pronta a travolgere le strade di Guardia Sanframondi in occasione della 2ª edizione del Carnevale a Guardia. Un evento che promette di superare ogni aspettativa, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove creatività e tradizione si incontrano in una festa collettiva senza età. Maschere scintillanti, coriandoli danzanti, carri allegorici spettacolari e un’intera comunità pronta a celebrare insieme: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Non sarà soltanto una sfilata, ma un vero e proprio viaggio nell’allegria che accompagnerà grandi e piccoli dalla mattina fino a sera, in un crescendo di emozioni.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

