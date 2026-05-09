Musetti-Mpetshi Perricard | highlights Atp Roma

Nel torneo ATP di Roma, Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria in due set contro Giovanni Mpetshi Perricard, con il punteggio di 6-4 6-4. Con questa vittoria, Musetti si è qualificato per il prossimo turno, dove incontrerà Cerundolo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano in modo netto e senza particolari difficoltà.

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