Musetti-Mpetshi Perricard si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Roma programma streaming

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 8 maggio 2026, TV8 trasmetterà in chiaro e in streaming gratuito la partita tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard, valida per l’ATP Masters 1000 di Roma. La sfida si svolgerà nell’ambito del torneo e il match sarà visibile su canale e piattaforma dedicati. L’orario di inizio e il programma dettagliato saranno comunicati nelle prossime ore.

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La scelta di TV8 circa il match da trasmettere in tv in chiaro ed in streaming gratuito domani, venerdì 8 maggio 2026, per l’ ATP Masters 1000 di Roma, è ricaduta sulla sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, ed il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. La sfida andrà in scena sul Campo Centrale e sarà la quinta ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 11.00: in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 20.30: nei cinque precedenti Musetti è in vantaggio per 4-1, ma l’ultimo incontro è stato vinto dal francese. Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it

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