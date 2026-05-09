Musetti è super | il francese Mpetshi Perricard si arrende in due set

Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria nella sua partita di esordio al torneo sulla terra rossa del Foro Italico, battendo il francese Giovanni Mpetshi Perricard in due set, entrambi conclusi con il punteggio di 6-4. La partita si è svolta senza interruzioni, con Musetti che ha mantenuto un ritmo costante dall’inizio alla fine. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di grande concentrazione, con Musetti che ha dimostrato sicurezza sul campo.

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