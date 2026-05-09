Musetti è super | il francese Mpetshi Perricard si arrende in due set
Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria nella sua partita di esordio al torneo sulla terra rossa del Foro Italico, battendo il francese Giovanni Mpetshi Perricard in due set, entrambi conclusi con il punteggio di 6-4. La partita si è svolta senza interruzioni, con Musetti che ha mantenuto un ritmo costante dall’inizio alla fine. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di grande concentrazione, con Musetti che ha dimostrato sicurezza sul campo.
Le certezze ritrovate. Lorenzo Musetti debutta alla grande sulla terra rossa del Foro Italico sconfiggendo con un doppio 6-4 il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Alcune giocate da campione quale è, una su tutte rovescio lungolinea a una mano, il carrarino ritrova fiducia e motivazioni dopo un inizio di stagione non facile. Una notte magica visto che l’incontro è finito dopo mezzanotte a causa della pioggia che in giornata ha rallentato il programma “Grazie per essere rimasti”, scrive Lorenzo sulla telecamera ringraziando i tifosi sugli spalti del Centrale.. Agli ottavi di finale, il numero 10 del mondo se la vedrà contro l’argentino Francisco Cerundolo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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