LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Roma 2026 in DIRETTA | va disinnescato il servizio del francese

Oggi si gioca la partita tra Musetti e Mpetshi Perricard nel torneo ATP di Roma 2026. La sfida si svolge sul campo principale e viene trasmessa in diretta. Il focus principale è sul servizio del tennista francese, che è stato oggetto di attenzione durante l'incontro. I tifosi e gli appassionati possono seguire la cronaca in tempo reale aggiornando la pagina.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, valido per il secondo turno dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento parigino del Rolland Garros, secondo Slam stagionale. Musetti ha sempre vinto contro il transalpino, fatta eccezione per l’ultimo dei cinque scontri diretti giocati nel corso delle loro carriere: nel 2025, all’ATP 250 di Bruxelles, il francese la spuntò per 2-0. Il tennista toscano dovrà essere bravo a disinnescare il potente servizio di Mpetshi Perricard, l’arma più efficiente di un giocatore che oltre questo non è composto di un grande bagaglio tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del francese Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d’Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista... Musetti-Mpetshi Perricard si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Roma, programma, streamingLa scelta di TV8 circa il match da trasmettere in tv in chiaro ed in streaming gratuito domani, venerdì 8 maggio 2026, per l’ATP Masters 1000 di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Live Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del francese; IBI 26, il tabellone degli italiani; Diretta Musetti - Mpetshi Perricard (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Dove vedere in tv Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti si appresta a fare il proprio debutto agli Internazionali d'Italia 2026: dopo aver goduto di un bye al primo turno, il tennista toscano ... oasport.it Domani a Roma sarà il momento del ritorno in campo di Novak Djokovic dopo due mesi! Sul centrale prima di lui Swiatek contro McNally e Zverev contro il connazionale Altmaier, in serale Navarro-Cocciaretto e Musetti-Mpetshi Perricard Sulla BNP Pariba x.com ATP Roma, due francesi per gli azzurri: Mpetshi Perricard raggiunge Musetti, per Cobolli c'è Atmane - facebook.com facebook