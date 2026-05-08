LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il francese parte avanti nel secondo set
Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard prosegue con il francese che si aggiudica il secondo set, lasciando il primo a Musetti con il punteggio di 6-4. All’inizio del secondo set, Mpetshi Perricard si porta avanti con un punteggio di 0-1. Durante il game, un’azione ha visto Mpetshi Perricard mettere in difficoltà Musetti con uno smash complesso in rete e una prima esterna perfetta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-15 Prima esterna perfetta. 0-15 In rete lo smash complesso che Mpetshi Perricard costringe a far giocare a Musetti. 0-1 GAME MPTESCHI PERRICARD. Gioca tutto sommato un grande turno di servizio il francese che chiude con un’altra palla corta dopo il rovescio lungolinea. Seconda palla. A-40 Volée perfetta del francese in uscita dal servizio. Con la prima esterna macina punti a non finire. 40-40 Perfetto Lorenzo che prende campo con il dritto, stesso colpo che usa per chiude con il vincente. Seconda palla. A-40 Smorzata intelligente del francese. Seconda palla. 40-40 In rete il dritto di Musetti, il nastro qui non ha aiutato.🔗 Leggi su Oasport.it
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