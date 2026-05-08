LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-4 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il francese parte avanti nel secondo set

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard prosegue con il francese che si aggiudica il secondo set, lasciando il primo a Musetti con il punteggio di 6-4. All’inizio del secondo set, Mpetshi Perricard si porta avanti con un punteggio di 0-1. Durante il game, un’azione ha visto Mpetshi Perricard mettere in difficoltà Musetti con uno smash complesso in rete e una prima esterna perfetta.

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