Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si sono qualificati per il terzo turno degli Internazionali d’Italia a Roma. Musetti, che ha raggiunto le semifinali l’anno scorso, ha vinto il suo match contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un punteggio di 6-4 6-4. Darderi, invece, ha superato il primo turno, ma i dettagli del suo avversario non sono stati comunicati. Musetti ha dichiarato di poter migliorare nelle prossime partite.

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi avanzano al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Il carrarino, semifinalista in carica, elimina in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4 6-4 e si guadagna il terzo turno con l’argentino Francisco Cerundolo. "Non è stata una partita semplice da preparare perché Mpetshi Perricard è un avversario molto ostico. Il campo pesante mi ha favorito un pò in risposta e sono riuscito a giocare come volevo. Non ho visto molte cose positive, sicuramente posso migliorare per le prossime partite", le parole di Musetti nell’intervista in campo. Avanti anche Luciano Darderi. Testa di...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Musetti e Darderi avanzano a Roma. Il carrarino: "Posso migliorare per le prossime partite"

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